Roma: il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, insieme alla ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, alla ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna e alla ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, presenterà alla stampa le prime misure del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza relative al settore istruzione (Sala "Aldo Moro" del ministero dell’Istruzione, viale Trastevere 76/A, ore 12)

© Riproduzione riservata