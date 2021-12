Incoronata la 70esima Miss Universo: è l'indiana Harnaaz Sandhu

L'indiana Harnaaz Sandhu è stata incoronata 70esima Miss Universo, superando circa 80 concorrenti in un concorso che è stato toccato dalla politica e dalla pandemia.

La precedente Miss Universo in carica, la messicana Andrea Meza, ha incoronato la nuova miss, un'attrice di Bollywood, nella località turistica israeliana di Eilat sul Mar Rosso. Il concorso si è tenuto nel cuore della notte, concludendosi alle 5 ora locale, per adattarsi al programma della prima serata negli Stati Uniti. Sandhu ha detto di sentirsi "sopraffatta perché sono passati 21 anni da quando l'India ha ottenuto la corona di Miss Universo e sta accadendo proprio ora". Il concorso ha attirato l'attenzione nelle ultime settimane anche per altri motivi. Un boicottaggio guidato dai palestinesi aveva esortato i concorrenti a saltare l'evento per protestare contro il trattamento israeliano dei palestinesi. Alla fine, solo la Malesia, Paese a maggioranza musulmana con stretti legami con i palestinesi, non ha inviato un rappresentante, citando la situazione globale del Covid-19.

Il governo sudafricano, che sostiene fortemente la causa palestinese, ha ritirato il sostegno alla rappresentante del Paese per la sua partecipazione.

© Riproduzione riservata