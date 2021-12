I tre "tenori" virologi cantano "Sì, sì vax": bufera social su Crisanti, Bassetti e Pregliasco - VIDEO

Purtroppo non è piaciuta a tutti la canzone "Sì, sì vax", intepretata dal trio Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco a "Un giorno da pecora" su Radio uno Rai. Sulla musica di "Jingle bells", i tre scienziati, non particolarmente intonati, hanno interpretato il testo che dice, fra l'altro: "Sì sì sì sì sì sì vax vacciniamoci".

Ma su Twitter il video con la performance è finito in tendenza soprattutto per chi protesta. "Questo è il livello degli 'esperti'", "Mi è venuta voglia immediata di una dose. Quella sbagliata". "Non volevo crederci. Vorrei non averli mai visti", "Mi auguro sia un fake, contrariamente sono da Tso", sono alcuni dei commenti più ritwittati fra quanti contestano l'esibizione.

E non manca chi se la prende con il servizio pubblico: "Tv pubblica con canone Rai in bolletta. Penso si è raggiunto - scrive un utente - un limite di decenza oltre il quale è difficile ritornare indietro".

