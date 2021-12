Jingle Bells a suon di canestri: in un video virale gli auguri di Natale delle star Nba

Otto anni fa è stato definito uno dei migliori spot sportivi di tutti i tempi: Derrick Rose, Kevin Durant, Steph Curry, James Harden, Steve Nash, è LeBron James, hanno lanciato a canestro e schiacciato sulle note di Jingle Bells per uno spot NBA.

Certo, sembra che alla fine gli All-Stars siano stati tutti messi insieme sullo stesso campo in digitale, ma non importa. È stato fantastico e, a giudicare da quante persone lo stanno twittando e condividendo di nuovo nel 2021, è ormai diventata una sorta di tradizione natalizia per celebrare il Natale e l'NBA il giorno di Natale.

© Riproduzione riservata