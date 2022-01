Un video per augurare a tutti gli italiani un buon 2022 nella speranza di mettersi alle spalle le difficoltà di questi ultimi due anni e guardare al futuro con ottimismo. Un bellissimo video in cui vengono ripercorsi i momenti più significativi dell'Arma in questo 2021 e a parlare sono tanti protagonisti.

© Riproduzione riservata