Nicola Savino-show sulla sua terra: “Dalle nostre parti si dice vai a raccogliere origano alla discesa di Paola” VIDEO

Nicola Savino è uno show-man che balza dalla tv alla radio con grande disinvoltura. Ed è proprio sulle frequenze... frequentate da migliaia e migliaia di italiani - quelle di Radio Deejay - che il conduttore radio-televisivo ha sdoganato un detto molto comune dalle sue parti. Già, perché Savino è originario del Tirreno cosentino (dalla parte della madre). Origini che ha fatto valere in una recentissima puntata del programma radiofonico che cura con lo storico amico Linus, utilizzando come sponda un radioascoltatore che chiamava da Paola. «Si tratta della zona di mare di chi abita a Cosenza Si accede a Paola attraverso un piccolo valico, per poi scendere», ha precisato. «C'è un detto molto curioso, a tal proposito, quando si deve sminuire qualcuno: “Va coglia riganu ara scisa i Paola”, ovvero “Vai a raccogliere origano alla discesa di Paola”». Un detto che, da quando lo ha rispolverato Savino, sarà riproposto anche... al Nord.

