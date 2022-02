Su Noi Magazine il Premio Mario Francese e l'impegno delle scuole per la legalità

Torna domani il consueto appuntamento del giovedì con Noi Magazine, l'inserto giovane di Gazzetta del Sud dedicato all'istruzione in tutte le edizioni: Messina-Sicilia; Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo; Cosenza e Reggio. Tanti i lavori degli istituti scolastici di ogni ordine e grado partecipanti al progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine".

Sull'edizione di Messina

Sull'edizione di Messina, come nelle altre, in prima pagina il Premio Mario e Giuseppe Francese, promosso dall'Ordine dei Giornalisti di Sicilia e aperto alla partecipazione di tutte le scuole d'Italia - entro il 28 febbraio - per richiamare l'attenzione dei giovani sul trentennale delle stragi di mafia, nel ricordo del cronista del Giornale di Sicilia ucciso nel 1979 a Palermo. E proprio negli ambienti scolastici assume particolare valore la costante presenza delle forze dell'ordine a confronto con studentesse e studenti per la promozione della cultura della legalità: a raccontarla gli istituti comprensivi Pascoli Crispi e Giovanni XXIII di Messina, che hanno partecipato all'iniziativa L'Albero dei Desideri promossa dalla Questura. Negli istituti Foscolo di Barcellona e Drago di Messina invece gli incontri nell'ambito del progetto#lapoliziavaascuola per sensibilizzare sui comportamenti corretti e contro il bullismo, tema

ripreso anche dall'Ic Tremestieri. E su Noi Magazine, come ogni giovedì, spazio al report settimanale degli incontri promossi dal Comando Provinciale dei carabinieri in città e in provincia: il tour della legalità ha toccato il Liceo scientifico Seguenza di Messina. I liceali del La Farina hanno invece dialogato con il giudice Roberto Di Bella sull'adozione di scelte responsabili. Contro la violenza di genere l'iniziativa raccontata dal Liceo Maurolico, dov'è stata allestita una mostra visitata dalla prefetta Cosima Di Stani, che tornerà a incontrare le scuole di Noi Magazine

nell'ambito della GDS Academy. Nella pagina dedicata all'attenzione per la salute c'è spazio per due iniziative di sensibilizzazione: quella contro l'Hiv "Testiamoci 2022" promossa dall'Osservatorio Lucia Natoli, raccontata dall'Istituto Nautico Caio Duilio che è stata la prima scuola ad accogliere gli esperti, e quella sulle manovre d'emergenza antisoffocamento promossa dall'Asp con incontri e materiali informativi per gli istituti che ne fanno richiesta. Sulla Giornata del Malato è invece incentrata l'esperienza della Primaria del Collegio S. Ignazio, le cui classi hanno realizzato un videomessaggio di incoraggiamento diffuso su Rtp e hanno poi seguito la funzione al Santuario di Lourdes. Dal Liceo Galilei di Spadafora arriva un'appassionata disamina dei versi di Catullo, mentre il Liceo Archimede ci racconta la favola di un piccolo "mostro" e offre una riflessione al confine tra sogno e realtà. L'Istituto superiore Copernico di Barcellona ricorda le troppe violazioni dei diritti umani, mentre il Liceo La Farina commenta le polemiche sull'uso di asterisco e schwa, auspicando che il rispetto del genere - quale che sia - possa essere sempre reale e non solo linguistico. La paura della guerra è manifestata dall'Ite Jaci, con le parole di uno studente ucraino, mentre la tragedia delle foibe è ricordata dall'Ic Catalfamo. Un bilancio di due anni di pandemia è tracciato invece dall'Ic Gravitelli Paino. L'Ic Giovanni Paolo II di Capo d'Orlando ci presenta super Tommy, con i suoi splendidi disegni, mentre il valore di un abbraccio è sottolineato dall'Ic Cannizzaro Galatti e quello della diversità-unicità dall'Ic Manzoni Dina e Clarenza, che lo ha celebrato in una partecipatissima giornata dei calzini spaiati. Una intensa

riflessione sulla donazione degli organi è condotta dall'Istituto Mazzini, che ha pure accolto il campione di dama Michele Maijnelli. La scuola superiore del Collegio S. Ignazio racconta le molteplici esperienze vissute durante l'intensa Settimana dello Studente, mentre tornano le attese rubriche settimanali del Liceo Bisazza, con il focus

sull'Obiettivo 11 dell'Agenda 2030, e dell'Alberghiero Antonello, che per Noi in Cucina ci porta con il corso serale dell'Istituto a scoprire un piccolo grande cibo: l'uovo. Spazio ai valori dello sport con l'Ic La Pira Gentiluomo e anche finalmente al carnevale e al sacrosanto desiderio di allegria, con l'irresistibile golosa carrellata proposta dall'Ic Mazzini Gallo sui dolci tipici delle nostre terre: la Sicilia e la Calabria, ormai sempre più accomunate dal ponte "reale" rappresentato da Noi Magazine. Il sociologo Unime prof. Marco Centorrino analizza la novità proposta

da Instagram, che ha introdotto la funzione "pausa" - utilissima soprattuto per i giovani utenti, ma non solo - mentre sulla pagina Atenei dello Stretto un'intensa ricostruzione operata da UniVersoMe, la testata giornalistica dell'Ateneo di Messina, sull'eutanasia tra legislazione e umanizzazione. Prosegue con Ingegneria il viaggio nei

Dipartimenti Unime mentre si annuncia l'inaugurazione dell'anno accademico di Unime: martedì 1 marzo ospite d'onore sarà la giornalista Rula Jebreal, cui sarà conferito un dottorato ad honorem in Scienze Politiche.

Sull'edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Nell'edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo si va in classe sulle ali della musica, con Giovanna Bergantin che ricorda come il Ministero dell’Istruzione abbia ormai riconosciuto la valenza educativa e riabilitativa dei suoni, anche contro il disagio giovanile. Un’ottima arma anche contro bullismo e dispersione scolastica. Gli studenti del Liceo Classico “Borrelli” di Santa Severina offrono una riflessione sulla cultura classica che vive in tutto ciò che ci circonda, mentre l’Istituto comprensivo “Primo Circolo" di Vibo Valentia ricorda gli effetti psicologici provocati dalla pandemia e dalla solitudine sui più giovani. Spazio poi al “Premio Francese” con l’iniziativa aperta alle scuole superiori. Il Liceo Scientifico di Filadelfia dedica una giornata alla presenza femminile nelle discipline scientifiche, realizzando anche un murale dedicato a Rita Levi Montalcini e una mostra sulle donne scienziate. Il Liceo Scientifico “Berto” di Vibo Valentia celebra la Giornata mondiale contro bullismo e cyberbullismo su cui interviene anche il Nautico di Pizzo Calabro spiegando come difendersi. Le Consulte studentesche della Calabria pongono l’accento

sul rispetto istituzionale come stella polare del proprio agire, in un percorso di legalità e partecipazione. L’Istituto comprensivo di Sant’Onofrio fa un viaggio nel passato: dagli albori ai giorni nostri, com’è cambiata la televisione. Sullo schermo programmi educativi ma anche tanto "trash". L’Istituto comprensivo “Primo Circolo” di Vena Superiore di Vibo Valentia sperimenta la tecnica del “One pager”, che riproduce concetti attraverso disegni e immagini e propone la rubrica “Letti per voi” dedicata al “Piccolo Principe”, una favola senza tempo. Il Liceo Classico “Morelli-Colao” di Vibo Valentia affronta le tematiche dell’amore e dei tabù, in occasione della giornata di San Valentino. Sul tema dell’amore interviene anche il “Primo Circolo” di Vibo Valentia che analizza la storia di Paolo e Francesca e l’amore narrato nella letteratura. L’Istituto tecnico tecnologico “Malafarina” di Soverato ha ottenuto nuovi accreditamenti per la mobilità, grazie al progetto Erasmus+ destinato a docenti e studenti. Il Polo della danza e della musica del Liceo “Campanella” di Lamezia Terme nell rubrica Cari “Amici” vi scrivo, racconta

l’ultima puntata del talent show condotto da Maria De Filippi. L’Alberghiero di Soverato protagonista al trentennale della Dia, dove ha preparato scenografici piatti con prodotti tipici calabresi. Infine, la scuola “Don Bosco” dell’Istituto comprensivo “Primo Circolo” di Vibo ha vinto il primo premio per la poesia “Un Angelo da non dimenticare”.

Sull'edizione di Cosenza

Sull'edizione di Cosenza: in prima pagina, Peppino Impastato è al centro del percorso di Educazione civica attivato dal Liceo classico di San Demetrio Corone tra ricordo e testimonianza, mentre ragazze e ragazzi dell’Iti di Acri raccontano la partecipazione alla manifestazione di piazza svoltasi a Cosenza. Allegro viaggio tra le maschere di Carnevale italiane per alunne e alunni dell’Istituto comprensivo di Castiglione cosentino. Il Polo tecnico scientifico “Brutium” di Cosenza racconta il campo di internamento di Ferramonti di Tarsia e riflette sull’importanza di ricordare. Alunne e alunni della Scuola Media di Santa Sofia d’Epiro danno voce alla denuncia dell’ape Maia su come l’umanità sta uccidendo il pianeta e le sue specie. Lezione speciale sul magistrato Vittorio Occorsio, vittima innocente degli anni di piombo, per la I A dell’Ic “Giovanni Falcone” di Rende Quattromiglia. Esperimento riuscito all’Iiss “Erodoto di Thurii” di Cassano dove uno studente ha trasformato un’idea in un oggetto vero e proprio. Premiato un lavoro del Liceo scientifico “Fermi” di Cosenza dedicato a Giacomo Matteotti. Il Liceo scientifico “Scorza” di Cosenza protagonista di un Pcto con Bayer e università Luiss. L'Istituto comprensivo di Cariati è in festa per l’inaugurazione del nuovo plesso. Un’allieva dell’Iis “Enzo Siciliano” di Bisignano individua negli autori latini Seneca e Lucano due antesignani del genere splatter. Il filosofo Silvano Petrosino incontra i liceali del “Patrizi” di Cariati.

Sull'edizione di Reggio

Sull'edizione di Reggio: un appello alla pace mentre soffiano venti di guerra arriva dall'Ic Giovanni XXIII di Villa San Giovanni che ricorda anche il dramma dei bimbi soldato. All'Ic Cassiodoro Don Bosco di Reggio si celebra la giornata della lingua madre e si ribadisce l'importanza della conoscenza delle lingue in un mondo sempre più globalizzato. All'Ic Radice Alighieri si ripercorre la storia del calciatore Cherif, arrivato dalla Guinea ed approdato in riva allo Stretto. Dall'Ic Telesio Montalbetti parte una lettera indirizzata al presidente Mattarella, con un appello a creare le condizioni affinché i giovani non siano costretti a fare le valigie. Altro argomento affrontato dall'Istituto è quello dello sfruttamento del lavoro minorile attraverso la novella di Verga "Rosso Malpelo". La battaglia contro il bullismo è il tema scelto dall'Ic San Francesco di Palmi. Al Carnevale sono dedicati i lavori degli istituti Galluppi Collodi Bevacqua e Giovanni XXIII. Nella pagina Atenei dello Stretto: la ricerca condotta dal Dipartimento Diceam dell'Università Mediterranea consegna una seconda vita alle pile a litio, che da rifiuto speciale diventano risorsa.

© Riproduzione riservata