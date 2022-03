Settant'anni di Gazzetta del Sud e cinquanta di Fondazione Bonino-Pulejo: i nostri anniversari

Settant'anni anni fa la luminosa intuizione di un imprenditore ligure, il sen. Uberto Bonino, che volle creare in riva allo Stretto la Società Editrice Siciliana, oggi Società Editrice Sud, un ponte ideale per unire Sicilia e Calabria nel segno dell'informazione di qualità. Il 13 aprile del 1952 in edicola il primo numero della Gazzetta del Sud, il quotidiano da sempre, e oggi più che mai, al servizio della sua platea di lettrici e lettori, coltivata attraverso l'impegno nel raccontare cronache oggettive, eppure volte ad evidenziare e supportare le grandissime potenzialità del Sud.

Nel 1972 il senatore Uberto Bonino e la moglie donna Maria Sofia Pulejo crearono la fondazione che porta il loro nome, rendendola azionista di maggioranza della società editrice, e affidandole una mission culturale volta soprattutto al sostegno nella formazione delle giovani generazioni. Due anniversari di grande significato, che oggi la Ses in tutte le sue componenti desidera condividere attraverso i canali del suo network, per mantenere e rilanciare l'impegno ad un'informazione costruttiva, qualificata, libera.

