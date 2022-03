Su Noi Magazine lezioni di accoglienza con il Comitato Paralimpico e il Consiglio delle Ricerche

Torna domani il consueto appuntamento del giovedì con Noi Magazine, l'inserto giovane di Gazzetta del Sud dedicato all'istruzione in tutte le edizioni: Messina-Sicilia; Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo; Cosenza e Reggio. E il giovedì alle 13.30 lo spazio Noi Magazine è anche radiofonico, per "sfogliare" l'inserto su Antenna dello Stretto, anche in live streaming sul sito web gazzettadelsud.it.

In prima pagina l'inclusione declinata dalle scuole nell'aprirsi alle situazioni di difficoltà: dalla disabilità, all'autismo alla solidarietà verso i piccoli profughi ucraini. E l'accoglienza nelle sue tante forme sarà al centro dell'appuntamento di domani con la GDS Academy "Sport&Scienza - Scuola inclusione autismo e non solo...". L'evento, dall'auditorium della SES FBP di Messina andrà in diretta dalle 11 sul canale youtube di Gazzetta del Sud ed è promosso da SES in collaborazione con il Comitato italiano paralimpico e il Consiglio nazionale delle ricerche, che presenteranno i loro progetti sul territorio. Tra gli interventi quello di Giada Rossi, campionessa paralimpica medaglia di bronzo nel tennistavolo a Rio 2016 e Tokio 2020.

Edizione di Messina

Prima pagina interamente dedicata al tema della GDS Academy: accogliere ed essere accolti, con le testimonianze dell'istituto superiore Antonello, polo provinciale scolastico di riferimento e supporto per l'autismo, e degli istituti comprensivi Catalfamo e Pascoli Crispi, che partecipano al progetto "Lo sport paralimpico a scuola". Sull'autismo anche l'intervento dell'Ic La Pira Gentiluomo che ha inaugurato un'aula multisensoriale. L'IIs Copernico di Barcellona e l'Ic Manzoni Dina e Clarenza approfondiscono gli spunti lanciati durante l'ultimo incontro della GDS Academy, in cui si è parlato di comunicazione responsabile con il presidente di Ses Lino Morgante, in occasione dei 70 anni della Gazzetta del Sud e dei 50 della Fondazione Bonino Pulejo.

Nel paginone tematico sul conflitto in Ucraina il Liceo La Farina racconta l'incontro di approfondimento promosso dal Dipartimento Scipog di Unime, in collaborazione con il quale dal prossimo anno sarà attivato l'indirizzo scolastico "Relazioni internazionali", mentre il Liceo Bisazza delinea il Goal 16 dell'Agenda 2030, incentrato sulla Pace, mai come ora lontana. Dal Liceo Ainis lo sgomento di un'adolescente, tra guerra e pandemia, mentre l'Ic Drago racconta l'accoglienza affettuosa per Maryna e Mysha. In tema anche le poesie dell'Ic S. Margherita e i lavori degli istituti comprensivi Foscolo di Barcellona e Alì Terme Plesso Nizza di Sicilia, gemellato con una scuola macedone. Il Liceo Maurolico ci ricorda anche un altro dramma umanitario: la condizione delle donne in Afghanistan, su cui vanno riaccesi i riflettori, come fa l'Ic Giovanni Paolo II di Capo d'Orlando sulla disparità di genere.

Nella pagina dedicata alla legalità, il Liceo Galilei di Spadafora ricorda l'incontro con Pietro Campagna, fratello di Graziella, vittima innocente di mafia uccisa nel 1985, mentre gli istituti Catalfamo e Mazzini Gallo raccontano delle iniziative realizzate in occasione della Giornata promossa da Libera. Prosegue il tour dei carabinieri nelle scuole della città e della provincia: impegnate le Compagnie di Taormina e S. Stefano di Camastra.

Il Liceo Archimede trionfa ancora una volta alle gare regionali di Debate, e va dritto alla finale nazionale, mentre l'Iis Jaci racconta della visita alla Camera di Commercio. Il Collegio S. Ignazio descrive l'esperienza vissuta nella natura a Gressoney, per scoprire la bellezza che esiste dentro e fuori di noi, mentre sull'importanza delle risorse idriche interviene la Primaria S. Agata dell'IC Evemero. La gentilezza è celebrata dai Comprensivi Gravitelli Paino e Giovanni XXIII mentre l'Ic Mazzini approfondisce l'importanza di un corretto stile di vita, tra sport e alimentazione. Alla parità di genere è dedicato il progetto dell'Ic Cannizzaro Galatti, che ha anche premiato i papà "supereroi".

Su Noi Magazine un annuncio importante: all'orientamento è dedicato l'evento web in programma il prossimo 5 aprile alle 8,30 promosso da Smart Future Academy per presentare a studentesse e studenti esperienze professionali utili per le scelte future, con un programma valido anche ai fini del Pcto.

Il sociologo Unime Marco Centorrino analizza l'evolversi delle azioni di hackeraggio digitale, che si stanno moltiplicando in questi giorni evidenziando come la "guerra del web" si stia combattendo in modo sempre più allarmante. Sulla pagina Atenei dello Stretto l'approfondimento di UniVersoMe, la testata multiforme dell'Ateneo di Messina, sulle ripercussioni del conflitto in ambito culturale e la mobilitazione per proteggere le opere d'arte in Ucraina. Per il focus sui dipartimenti Unime riflettori puntati su Medicina Clinica e Sperimentale. Si annuncia inoltre la presentazione di un nuovo corso di eloquenza forense.

Edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

La scuola crocevia di accoglienza e culture: Giovanna Bergantin racconta come i profughi ucraini sono stati accolti nelle scuole calabresi, sotto il coordinamento del Ministero dell’Istruzione. Ampio spazio viene dedicato alle riflessioni delle scuole sulla guerra in Ucraina: il Liceo Scientifico “Guarasci-Calabretta” di Soverato (Cz) si interroga su come potranno mai portare la pace le armi europee. La scuola secondaria di Filogaso dell’Istituto comprensivo di Sant’Onofrio (Vibo) racconta la forza e la resistenza dell’Ucraina, lanciando un monito: dalla guerra si esce tutti sconfitti. La scuola secondaria di I grado Vena Superiore dell'Ic Primo circolo di Vibo mette in evidenza la grande dignità del popolo ucraino. L’Istituto Alberghiero di Soverato (Cz) protagonista all’evento “Costruiamo la pace”, con cartelloni e slogan contro la guerra. L’Istituto comprensivo di Ricadi (Vibo) racconta l’esperienza della scuola, che ha accolto nelle classi sette tra bambini e bambine ucraine. La scuola secondaria di I Grado di Nicotera (Vibo) mette invece in evidenza l’inutilità della guerra. Il Liceo Scientifico “Berto” di Vibo Valentia celebra il “Dantedì” raccontando la donna nella poesia di Dante: straordinaria e divina creatura. A parlare del Sommo Poeta è anche il Liceo Classico “Morelli” di Vibo che ha organizzato un workshop di scrittura creativa e lettura recitativa e una lectio magistralis in videoconferenza del prof. Romeo Bufalo. L’Istituto Nautico di Pizzo Calabro (Vibo) ha invece aperto le porte ai Carabinieri, che hanno tenuto una “lezione” di legalità. Le Consulte studentesche della Calabria hanno incontrato la campionessa paralimpica medaglia d'oro a Tokio 2020 Anna Barbaro, esempio di tenacia, forza e dedizione. L’Ipsseoa “Malafarina” di Soverato (Cz) racconta il viaggio in Bulgaria grazie al progetto Erasmus+. Il Liceo Scientifico di Decollatura (Cz) affronta il problema legato ai disturbi alimentari, lanciando un appello: “La felicità non ha peso, amati!”. Per la rubrica “Letti per voi”, la scuola secondaria di I grado di Vena Superiore (Vibo) propone l’intramontabile “Piccole donne”. Infine, per la rubrica “Cari ‘Amici’ vi scrivo”, il Polo della danza e della musica del liceo “Campanella” di Lamezia racconta sfide ed eliminazioni degli ultimi due serali del talent show.

Edizione di Cosenza

In vetrina, nell’edizione di Cosenza, c’è il bellissimo messaggio di sport e inclusione lanciato dall’IC Settino di San Pietro in Guarano, scuola molto attenta alle esigenze di alunne e alunni, che ha predisposto un calendario con appuntamenti ad hoc su temi come l’autismo, la sindrome di down e la disabilità. Ad abbattere muri e barriere ci pensa anche l’Iis Lopiano di Cetraro che ha scelto di formare allieve e allievi attraverso lo sport e in particolare il volley. Spazio a due testimonianze eccezionali provenienti dal capoluogo bruzio: l’accoglienza di Klim, studente ucraino scappato dai bombardamenti, da parte dell’Ic Lanzino di Cosenza, ma anche la missione ecologica degli studenti del Liceo Scientifico che hanno creato un’app (We Clean) per setacciare… i rifiuti (e per poi raccoglierli). Ricca di spunti la terza pagina che ha un taglio molto… internazionale: si va dai racconti della vita in Afghanistan da parte di quattro donne che sognano di tornare in patria per cambiarla, alla video-intervista (realizzata dall’Ic di Spezzano Sila) ad una campionessa di atletica che sogna di gareggiare con la maglia dell’Italia, quando avrà finalmente la nazionalità, fino ad arrivare al racconto dell’Africa direttamente dall’autore di “Watoto” che ha incontrato studentesse e studenti dell’Ic Rende-Quattromiglia; l’Ic Taverna ha trionfato ad un concoros in lingua francese mentre il Liceo Scientifico e Ite di Mirto hanno proseguito il cammino sul sentiero di “Scienza aperta”, confrontandosi con l’ordinario di Matematica all’Unical, Pino Marino. Nella quarta pagina, infine, spiccano suoni (l’urlo di Libera contro le mafie, a Cassano) e colori (quelli che hanno caratterizzato il Dantedì nello Scientifico di Bisignano), mentre l'Ipsia iti di Acri racconta della partecipazione alle Olimpiadi della Sostenibilità.

Edizione di Reggio

L'acqua è un bene prezioso da tutelare e non sprecare. Nel giorno in cui si celebra la Giornata mondiale proclamata dall'Onu, l'Istituto comprensivo Radice Alighieri e il Lions Club Reggio Sud Area Grecanica, hanno lanciato una campagna di sensibilizzazione, realizzata attraverso una serie di consigli che hanno colorato un cartellone. Sempre all'insegna della sinergia con il territorio l'Istituto ha promosso un incontro assieme all'Unicef sui diritti e i valori da rispettare. Il no alla guerra è stato ribadito attraverso una marcia per le vie di Villa San Giovanni dalle studentesse e dagli studenti dell'Ic Giovanni XXIII. Un messaggio scandito anche attraverso i lavori realizzati all'Ic Carducci Da Feltre. All'accoglienza di nuovi compagni arrivati dagli scenari della guerra in Ucraina si sono dedicati gli istituti Galluppi Collodi Bevacqua e Telesio Montalbetti. Parole come ponti di pace è il messaggio che arriva dall'Ic Falcomatà Archi. Una lettera al presidente Mattarella e la celebrazione della giornata dedicata alle vittime di mafia nei lavori dell'Ic Telesio Montalbetti. Nella pagina Atenei dello Stretto: tutto pronto all'Università Mediterranea per il ritorno in presenza.

