Bassa marea record, in Sicilia riemerge l’antico isolotto San Giorgio

Un anomalo anticiclone ha insistito per giorni su gran parte dell’Europa. Nel Sud d’Italia ha provocato un inconsueto abbassamento del livello del mare. In Sicilia, a Sciacca il calo di 41 centimetri ha fatto riaffiorare l’antico isolotto San Giorgio la cui esistenza era documentata in alcune carte del Settecento.

Il fenomeno è stato osservato anche in Calabria, in Puglia e in altre coste della Sicilia, da Milazzo a Pantelleria. A Porto Cesareo (Lecce) il mare si è ritirato di 30 cm con decine di imbarcazioni rimaste spiaggiate e l’Isola dei Conigli è diventata una “penisola” raggiungibile a piedi.

La causa del fenomeno secondo gli esperti dell’Ingv è un mix di fattori diversi. Infatti, al vento da Nord e all'alta pressione dovuta all’anticiclone si è associata la bassa marea media osservabile in primavera.

