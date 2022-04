Madonna, i fan preoccupati dopo il video pubblicato su TikTok

I fan di Madonna, come riferisce il New York Post, sono rimasti perplessi e preoccupati dopo l'ultimo TikTok dell'icona pop. La 63enne ha pubblicato una clip di 13 secondi poco prima dei Grammy Awards 2022 di domenica, nel quale la "Material Girl" indossa pesanti catene d'argento e un top nero trasparente con i suoi capelli biondi in quattro trecce. A 63 anni, i lineamenti del viso della cantante sono cambiati radicalmente.

Il suo post presentava un primo piano del suo viso (trasformato dalla chirugia plastica) e grandi labbra rosa "imbronciate". Il video la mostra semplicemente sporgersi avanti e indietro verso la telecamera. I suoi follower confusi non hanno potuto fare a meno di commentare il suo bizzarro TikTok, con molti che si sono chiesti perché la Regina del Pop lo ha ha pubblicato. Qualcuno ha scritto che la clip era "completamente inquietante". Un altro ha commentato: “Fantastico! Come faccio a chiudere gli occhi e ad addormentarmi adesso!?".

"Questo onestamente mi ha spaventato, non mentirò", ha intervenuto un fan. "Ricorderò solo quanto fosse favolosa negli anni '90. Era un'icona", ha aggiunto detto un altro. e c'è chi aggiunge: "Ho amato Madonna sin da quando ero piccola... un grande fan... la amo... ma questo è un momento difficile... cosa si è fatta?"

© Riproduzione riservata