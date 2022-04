Pasqua, i dolci della tradizione: le cuzzupe. Ingredienti e preparazione VIDEO

La cuzzupa è un dolce tipico di Pasqua che viene preparato in Calabria. Può essere declinato in tantissimi nomi a seconda delle varie provenienze geografiche. La cuzzùpa, o sguta, o angùta, o vuta, o pizzatola, o cullùra. Può avere varie forme, a discrezione di chi la prepara; solitamente riguarda un tema pasquale: gallina, pesce, cuore o altro. Al centro della cuzzupa è posto un uovo sodo che la tradizione vuole porti fortuna.

È un dolce preparato a base di pasta frolla e ha un significato particolare, ovvero la fine del digiuno quaresimale.

Ecco la nostra ricetta

Ingredienti e preparazione:

farina 500 g

zucchero 200 g

ammoniaca per dolci 5 g

scorza di limone 1

strutto 100 g

uova 3

latte 100 g

bustina vanillina 1

In una ciotola grande inserite 500 grammi di farina e mano a mano inserite gli altri ingredienti: lo zucchero, l'ammoniaca, la scorza di limone, lo strutto e le uova. Inserite anche il latte e la vanillina ed iniziate ad impastare rapidamente fino ad ottenere un composto morbido e allo stesso tempo omogeneo.

Terminato questo processo, iniziate a tagliare pezzi del vostro impasto e dategli la forma che più vi piace componendo delle trecce per andare a creare la cuzzupa a forma di ciambella. Prima di mettere nel forno, a vostra scelta potete scegliere di dare una rapida spennellata alla vostra pasta frolla. Porgeteci sopra le uova e "recintatele" con la pasta frolla. Decorate, se preferite, con delle codette di zucchero. A questo punto inserite le cuzzupe adagiate sulla teglia e lasciatele in forno a 180 gradi per 20-25 minuti.

