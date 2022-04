Su Noi Magazine il presidente Sergio Mattarella a Messina e l'informazione "giovane"

Domani il consueto appuntamento del giovedì con Noi Magazine, l'inserto di Gazzetta del Sud dedicato all'istruzione in tutte le edizioni di Gazzetta del Sud: Messina; Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo; Cosenza e Reggio. E alle 13,30 un Noi Magazine tutto da ascoltare sulle frequenze di Radio Antenna dello Stretto. Sulle prime pagine l'appuntamento di venerdì ore 11 nell'ambito della GDS Academy con il prof. Mario Morcellini, direttore dell'Alta Scuola di specializzazione in Comunicazione e Media Digitali di Unitelma Sapienza, che si terrà nell'aula magna dell'Università di Messina in modalità mista, in presenza e in collegamento con le scuole di Messina e della Calabria, per parlare dell'approccio dei giovani all'informazione tra guerra e pandemia.

In prima pagina, l'analisi del sociologo Unime prof. Marco Centorrino sulla "siccità mentale" che a causa dell'eccessiva intermediazione digitale rischia di condurre al "prosciugamento" dell'interazione personale. Sul rapporto tra giovani e informazione invece l'approfondimento del Liceo Bisazza. Il paginone è dedicato alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Messina in occasione degli anniversari di Gazzetta del Sud e Fondazione Bonino Pulejo: a raccontare la storica serata al teatro Vittorio Emanuele sono studentesse e studenti di UniversoMe, di Unime Gds Lab e degli istituti Pascoli, Giovanni XXIII, Mazzini, Drago e Manzoni, che hanno anche visitato le due mostre allestite nel foyer da SES sulla comunicazione nell'arte e nella filatelia. Ampia la pagina dedicata alla legalità, con l'incontro del Liceo Maurolico con Vincenzo Agostino, padre di Nino, vittima innocente di mafia, e con i lavori degli istituti Tremestieri-Media Martino e S. Margherita.

Le iniziative pasquali nel segno della Pace hanno animato le giornate al Collegio S. Ignazio e negli istituti Foscolo di Barcellona e Giovanni Paolo II di Capo d'Orlando, mentre l'istituto Copernico riflette sul tema del bullismo a ritmo di... rock. Un focus sul conflitto in Ucraina proviene dal Liceo La Farina, mentre il Liceo Archimnede approfondisce il tema sotto il profilo della crisi energetica. All'ambiente è rivolta l'attenzione dell'Iis Jaci, mentre l'Istituto La Pira Gentiluomo presenta la sua esperienza di scuola "fuori dalla scuola". Numerosi i lavori dell'Istituto Cannizzaro Galatti, che testimoniano le attività inerenti le festività pasquali, l'aggiornamento sulla normativa anticovid e il "bilancio" di alunni e alunne di quinta elementare. L'Istituto Martino racconta il viaggio a Firenze in cody trip, mentre l'Iis Verona Trento ha partecipato all'incontro con l'autrice Simona Moraci. Con Deascuola invece gli interessanti incontri web per la Giornata della Terra. Nella pagina Atenei dello Stretto parte il programma di orientamento Unime Open Day rivolto alle scuole superiori, ma non solo: l'Istituto Evemero Primaria S. Agata racconta infatti la divertente esperienza che ha visto i piccoli della quinta classe Primaria accolti nei laboratori scientifici universitari del Polo Papardo! Per il focus sui Dipartimenti universitari riflettori accesi su quello di Patologia Umana dell'Adulto e dell'Età evolutiva "G. Barresi" che ha sede al Policlinico.

L’innovazione che aiuta a imparare: Giovanna Bergantin fa il punto sui nuovi strumenti tecnologici a supporto delle scuole con il prof. Orlando De Pietro, docente di Tecnologie per la Didattica all’Unical. Stanziati 15 milioni di euro per l’acquisto dei nuovi device: dalle lavagne interattive ai monitor touch screen. L’Istituto tecnico tecnologico “Scalfaro” di Catanzaro racconta l’emozione dei cento giorni prima dell’esame di maturità. Riprendono le visite d’istruzione: a raccontarle è il Liceo Scientifico “Berto” di Vibo Valentia che ha partecipato al Teatro San Carlo al 150esimo anniversario dell’Aida. Gita d’istruzione anche per il Liceo Scientifico “Guarasci” di Vibo che ha visitato il planetario e il Museo archeologico di Reggio Calabria. L’attenzione delle Consulte studentesche della Calabria è rivolta alle comunità Arbereshe presenti in Calabria, evidenziando la necessità di preservare e tutelare le minoranze etniche. L’Istituto Alberghiero di Soverato (CZ) offre una riflessione sul consumo di alcool, che può diventare una piaga sociale. Il Liceo Classico “Morelli” di Vibo Valentia promuove “L’itinerario del bello”, accogliendo liceali provenienti da tutta Italia. L’Istituto comprensivo “Primo Circolo” Vena Superiore (VV) dedica ampio spazio alle tradizioni della Settimana Santa, con disegni e lavori. L’ITT “Malafarina” di Soverato (CZ) racconta l’esperienza vissuta da una studentessa in Turchia grazie al progetto Erasmus+. Al “Nautico” di Pizzo Calabro celebrata la Giornata internazionale del mare, promuovendo la raccolta dei rifiuti presenti lungo il litorale. Il Liceo Classico “Borrelli” di Santa Severina (KR) offre una riflessione sul progresso tecnologico partendo dal volume n.424 del celebre fumetto Dylan Dog. All’Istituto comprensivo “Cutuli” di Crotone messe a dimora 40 piante grazie al progetto promosso dai Carabinieri forestali, mentre l’Ite “De Fazio” di Lamezia Terme (CZ) ha approfondito le qualità dell’olio di sansa d’oliva con l’esperto Germanò. Torna la rubrica “Letti per voi” della Scuola secondaria di Primo Grado di Vena Superiore (VV) che per l’occasione presenta un classico: “Piccole donne crescono”.

Il cerchio della pace e della speranza “costruito” dalle classi dell’Ic Rende-Quattromiglia è la foto-simbolo dell’edizione post-pasquale cosentina di Noi Magazine: quando gioco e divertimento sono utili a lanciare segnali positivi. Gli stessi che ha captato lo studente ucraino Mykyta, ormai perfettamente integrato nell’Istituto comprensivo Roberta Lanzino di Cosenza. Lui, scappato della guerra; così come fuggono (dal pensiero) della guerra le studentesse della scuola Secondaria di primo grado di Vaccarizzo, che riflettono sull'adolescenza tra guerra e pandemia. Ma nelle scuole della provincia di Cosenza c’è anche spazio per le iniziative scientifiche. Come quella avviata ben 10 anni fa dai liceali dello Scorza, incaricati di portare avanti un progetto in tandem con i tecnici del Cern di Ginevra. L’Ic Don Bosco di Corigliano, invece, ha informato bimbe e bimbi sull’importanza dell’educazione stradale, in un mondo che viaggia a velocità… tripla. L’Erodoto di Cassano Ionio ha contribuito a far sviluppare il “pollice verde” ai propri studenti e alle proprie studentesse attraverso la piantumazione di alberi. L’Ic Settino di San Pietro ha invece prodotto un disegno di legge aderendo al progetto di sensibilizzazione del Senato della Repubblica. C’è anche tanta storia nel numero bruzio: la vicenda del Milite Ignoto (affrontata al Lopiano di Cetraro) e l’intitolazione di una strada a don De Cardona (attività che ha coinvolto l’Iis di Bisignano). E anche un po’… di geografia: l’Ic di Crosia ha accolto studentesse e studenti provenienti dal Portogallo e dalla Repubblica Ceca all’interno del progetto “Erasmus Plus”. Pure lo sport non poteva mancare, con la Settimana dello studente vissuta dall’Ipsia-Iti di Acri e l’iniziativa dello squash “itinerante” che ha fatto registrare l’adesione della scuola Zumbini di Cosenza e della De Coubertin di Rende.

E' scattato il conto alla rovescia per gli esami che quest'anno dopo la difficile parentesi del Covid tornano nella formula consueta, quindi con lo scritto. All'Ic Giovanni XXII si pensa già a quali argomenti dedicare il lavoro che concentra tre anni di impegno.

Dedicato alla fame e alle disparità tra i diversi Paesi del mondo il lavoro dell'Ic Radice Alighieri. L'istituto ha anche ospitato un incontro sul tema del bullismo. Entusiasmo all'Ic Telesio per la lettera del Capo dello Stato. Dall'Ufficio del presidente Sergio Mattarella è partita la risposta agli auguri formulati dai più piccoli della scuola dell'infanzia e della materna. Un appello per la sanità calabrese arriva al Presidente dall'Ic Michele Macrì di Bianco. La scuola paritaria Nuovi Orizzonti dopo aver raggiunto il podio nelle prove ad eliminazione di dama si prepara alle finali nazionali. All'Ic Galilei Pascoli si approfondisce la storia dei Bronzi di Riace nell'anno del 50. anniversario del ritrovamento tra i fondali del litorale reggino. All'Ic San Francesco di Palmi una toccante testimonianza del viaggio per portare aiuti umanitari ai profughi ucraini. L'Ic Falcomatà Archi festeggia i successi maturati ai giochi matematici. Gli Atenei reggini costruiscono ponti culturali verso l'Ucraina: l'Università per stranieri Dante Alighieri garantisce l'iscrizione gratuita ai corsi per gli studenti ucraini, mentre alla Mediterranea si promuovono momenti di approfondimento geopolitici e storici.

