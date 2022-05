Morta "Nonna Pina", ispirò il noto brano sulle "tagliatelle" dello Zecchino d'Oro

Si è spenta all’età di 86 anni Giuseppina Villani, meglio nota come "Nonna Pina", musa ispiratrice dell’omonima canzone dello Zecchino d’Oro del 2003, uno dei più grandi successi recenti della kermesse entrata nella quotidianità anche grazie a una nota trasmissione televisiva.

L’anziana viveva a Baricella, quartiere di Bologna, e fu grazie al genero, il maestro Gian Marco Gualandi, che divenne famosa grazie al famigerato ritornello che celebrava le tagliatelle, piatto tipico della cucina bolognese ed emiliana. Il brano fu interpretato all’epoca dalla piccola Ottavia Dorruci che si aggiudicò la 46/a edizione del festival. Il brano, grazie anche alla "Prova del cuoco" di Antonella Clerici in cui veniva usato come sigla e per i jingle, divenne un vero e proprio tormentone con tanto di versione remixata da discoteca. Nonna Pina era vedova, i funerali si terranno oggi pomeriggio nella parrocchia Boschi di Baricella.

© Riproduzione riservata