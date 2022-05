Surfista cavalca un'onda gigantesca (26 metri): risconosciuto il record dalla Lega mondiale - VIDEO

Il surfista tedesco Sebastian Steudtner ha cavalcato un'onda di 26,21 metri il 29 ottobre 2020 a Praia do Norte a Nazaré, in Portogallo. La performance adesso è stata riconosciuta come record dalla Lega mondiale.