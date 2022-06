Piero Pelù cade durante un concerto, attimi di tensione. Il VIDEO dell'incidente

Piero Pelù è caduto durante il concerto che stava tenendo a Milano. Il rocker mentre stava per avvicinarsi ai suoi fan in prima fila, è inciampato perdendo l'equilibrio e cadendo verso il palco. Pelù ha quindi sbattuto la parte posteriore della testa sul palco. Attimi di tensione per le condizioni del cantante che, comunque, ha proseguito lo spettacolo e poi è ricorso alle cure dei sanitari che gli hanno diagnosticato una proclusione erniaria. Il rocker ha poi rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute tramite i suoi profili social. Niente di grave, quindi, ma tanto spavento.

© Riproduzione riservata