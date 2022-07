Bacio saffico sul set, ma irrompe una suora: «Che fate? Questo è il diavolo!»

E’ successo ai Quartieri Spagnoli, a Napoli, durante uno shooting con due giovani attrici della serie tv “Mare Fuori”. Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, che interpretano i ruoli di Viola e Kubra, si stavano baciando per esigenze di copione, quando sono state bruscamente fermate da una suora.

L'anziana religiosa sbalordita da quanto stava accadendo ha inveito: «Che fate? Questo è il diavolo!», facendosi ripetutamente il segno della croce.

Come riferisce Fanpage.it, truccatrici e stylist anch'essi sconvolti per l'accaduto, hanno più volte intimato alla suora, particolarmente ostinata, di andare via e lasciar proseguire il lavoro dello staff.

La scena è stata ripresa anche da un passante ed è diventate virale sui social.

© Riproduzione riservata