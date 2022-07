"Un buongiorno in compagnia dei nostri #pionieri che si addestrano sul Lago Cecita in #Calabria per simulare un'attività di ricognizione tecnica e la demolizione speditiva di un ponte in funzione di supporto alla contromobilità". Così, su Twitter, l'account ufficiale dell'Esercito Italiano descrive un suggestivo video delle operazioni svolte sul Lago Cecita, in provincia di Cosenza, tra i comunid i Spezzano della Sila, Longobucco e Celico.

