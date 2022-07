Affonda un pedalò, cani-bagnini salvano cinque ragazzi

Si chiamano Dylan e Vita e sono i due golden retriver-bagnini che hanno tratto in salvo cinque ragazzi nelle acque di Palinuro, in provincia di Salerno. Appartenenti alla Scuola Italiana Cani Salvataggio, gli amici a quattro zampe sono risultati preziosissimi nelle operazioni di recupero dei giovani bagnanti. L’allarme è scattato a seguito di un incidente che ha coinvolto il pedalò sul quale si trovavano i cinque ragazzi, tutti di età compresa tra i 25 ed i 30 anni.

Il pattino, per cause poco chiare, è affondato per tre quarti mentre si trovava a 250 metri a largo della spiaggia delle Saline. Gli occupanti, visibilmente impauriti, hanno iniziato a sbracciarsi per attirare l’attenzione di chi era a riva. Poco dopo, però, sono caduti in acqua e sono stati costretti ad aggrapparsi alla superfice del pedalò che era rimasta a galla. Il panico ha rischiato di giocare un brutto scherzo a due ragazze, una delle quali non sapeva nuotare.

La scena, fortunatamente, è stata notata dai bagnini che, insieme ai cani, si sono immediatamente tuffati in acqua. Dylan e Vita, i due golden retriver in servizio presso la postazione di sicurezza della Scuola Italiana Cani di Salvataggio di Palinuro, in pochi minuti hanno raggiunto l’imbarcazione affondata. Gli stessi naufraghi si sono dichiarati meravigliati dalla velocità con cui hanno visto arrivare i cani, muniti della speciale imbragatura galleggiante, che ha permesso loro di mantenersi a galla fino al trasbordo su due pattini di salvataggio, intervenuti dallo stabilimento Urlamare. Alla vista dei cani bagnini, i ragazzi si sono tranquillizzati e, tornati in spiaggia, hanno ringraziato gli eroi a quattro zampe per il provvidenziale intervento.

Dylan, golder retriver di 10 anni, presta servizio in riva al mare da ben otto estati; Vita, 3 anni, è alla sua seconda stagione operativa. Per entrambi si è trattato del primo salvataggio in mare. La postazione di sicurezza Scuola Italiana Cani Salvataggio sulla spiaggia delle Saline di Palinuro è attivata da circa 10 anni grazie ad una collaborazione con l'amministrazione comunale di Centola (Salerno) e con l’ufficio locale della Guardia Costiera di Palinuro. Non è la prima volta, tra l’altro, che i «baywatch a quattro zampe» intervengono in quel tratto di mare. A loro è andato anche il ringraziamento dei bagnini: «Un grazie speciale ai nostri colleghi a quattro zampe che ci hanno validamente aiutato nel recupero di cinque persone che si trovavano a bordo di un pedalò affondato a 250 metri dalla riva. Grazie a questi due bei cani e alla Scuola Italiana Cani Salvataggio».

