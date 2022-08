"Attenzione, c'è un orso in cucina!". Il video virale della... visita a sopresa

Una coppia di West Hartford, nella Contea di Hartford in Connecticut (Stati Uniti), ha trovato un orso che stava "tranquilamente" mangiando in cucina. Christine Vannie ha condiviso il video dell'insolito ospite con Channel 3.

E il suo post sui social media è diventato virale. La donna ha raccontato che lei e suo marito erano rientrati in casa dal cortile sul retro per prendere qualcosa da bere. In quel momento stavano ascoltando musica all'aperto, e probabilmente per questo non hanno sentito alcun rumore. I due hanno mantenuto la calma: "Ci è voluto un po' per convincerlo ad andarsene", ha scritto sui social Christine. Per fortuna, l'orso non era aggressivo, ma soltanto un po'... "invadente".

