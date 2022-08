L'autoironia di Calenda: "Voglio governare ma mia moglie non si fida di me per fare la lavatrice" - VIDEO

Il protagonista politico del momento, Carlo Calenda, sempre molto attivo sui social, si prende in giro postando sul proprio profilo Instagram il tutorial inviatogli dalla moglie Violante per spiegargli come avviare la lavatrice. La signora Calenda, inquadrando l'elettrodomestico, elenca tutti i passaggi necessari per far partire l'elettrodomestico, a partire dall'inserimento di detersivo e ammorbidente passando per i tasti da schiacciare per i programmi adeguati. "Uno cerca di convincere gli italiani che saprebbe governare il paese. Poi arriva tua moglie e dopo averti spiegato venti volte come funziona la lavatrice, ti manda un video perché non si fida. Crozza salvami tu", scrive nel post il leader di Azione

