Ilary Blasi ironizza sui Rolex "sottratti" a Totti: il video davanti al negozio

Ilary Blasi, nel pieno della bufera del divorzio con Francesco Totti, ironizza sulle pesanti accuse dell'ex marito, che in un'intervista aveva sostenuto che l'ex moglie gli aveva sottratto alcuni Rolex dalla cassetta di sicurezza. La conduttrice si riprende in un video davanti a un negozio del celebre marchio di orologi, facendo il gesto del furto, con un sorriso ironico, che va di pari passo con le emoticon inserite. Non solo. Nella story postata sul suo profilo Instagram, Ilary tagga proprio l'ex Capitano della Roma.

