La proposta di matrimonio a sorpresa per Gessica Notaro dal Cavaliere "azzurro" Filippo Bologni VIDEO

Scenografica proposta pubblica di matrimonio oggi a Verona per Gessica Notaro, la donna vittima di uno sfregio con l’acido nel 2017 da parte dall’ex fidanzato. A chiederla in sposa davanti agli spettatori che assistevano alle gare di Fieracavalli è stato il cavaliere azzurro, campione di salto ad ostacoli, Filippo Bologni, pochi minuti prima dell’inizio del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition, tappa italiana della Coppa del Mondo di Salto.

Bologni si è inginocchiato davanti a Gessica, le ha fatto la fatidica proposta e lei non fatto altro che che dire «sì». Una storia d’amore, la loro, nata a Fieracavalli alcuni anni fa, quando Notaro, testimonial dell’evento, chiese di potergli dire «due parole». La passione per l’equitazione li ha fatti innamorare e lei, che da bambina amava i cavalli andalusi, è rimontata in sella. Poi un giorno Filippo le domandò: «Perché non salti?». «Dove vado con un occhio coperto», rispose Gessica. "I nostri limiti sono nella nostra testa» la risposta del nazionale azzurro. Oggi Gessica si cimenta nel salto ad ostacoli oltre ad essere imprenditrice e attivista impegnata in campagne di sensibilizzazione e contrasto alle violenze di genere.

