Francesco Totti e Noemi Bocchi, a Dubai la prima uscita ufficiale della coppia VIDEO

Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme a Dubai, per i Globe Soccer Awards. Prima uscita ufficiale della coppia che ha sfilato sul red carpet degli Oscar del calcio. L'ex capitano della Roma è ambasciatore della Lega di serie A.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti)

Totti: la porto io l'Italia in Qatar

«Ragazzi, stamattina pensavo che un’altra volta senza Italia non si può: e allora ce la porto io l'Italia in Qatar. Tranquilli, non vi deluderò». Così Francesco Totti, con un video su Facebook, annuncia il suo arrivo in Qatar per seguire il Mondiale di calcio, al quale la nazionale azzurra non è qualificata. L’ex numero 10 era ieri a Dubai insieme con la nuova compagna, Noemi Bocchi, come ospite dei Global Soccer Awards.

© Riproduzione riservata