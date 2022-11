Mahale allatta Kucheza, continua la storia degli scimpanzé che hanno commosso il mondo VIDEO

Il mondo intero si è innamorato di Mahale e Kucheza, dopo aver visto il loro emozionante primo incontro. Ora la storia continua, come in ogni maternità, nel gesto tenerissimo e naturale di nutrire il piccolo allattandolo. Gli scimpanzé, nelle istituzioni come lo zoo della contea di Sedgwick, ricevono il più alto livello di assistenza per soddisfare i loro bisogni fisici, emotivi e sociali, inclusa la decisione salvavita di far nascere Kucheza tramite taglio cesareo di emergenza.

Mahale e Kucheza ci hanno ricordato che gli scimpanzé sono animali intelligenti, carismatici e sorprendenti. E hanno bisogno del nostro aiuto. Piccole azioni - come riciclare i tuoi vecchi telefoni cellulari e utilizzare solo olio di palma e prodotti di carta di provenienza sostenibile (certificata) - possono aiutare a salvare animali come Mahale e Kucheza in natura.

