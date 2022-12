Giovanni Allevi, il commosso videomessaggio dall'ospedale: "Mi date coraggio"

Giovanni Allevi si sta sottoponendo da alcuni mesi alle terapie per sconfiggere il mieloma, un tumore che colpisce le cellule del sistema immunitario. Il musicista ha diffuso sui social un videomessaggio rivolto a tutti coloro che gli hanno dedicato un pensiero: "Grazie di cuore per la miriade di messaggi che mi avete mandato, mi faccio avvolgere dalla vostra energia e questa energia mi dà un grande coraggio per affrontare questa battaglia" dice commosso nel filmato registrato dalla camera della struttura sanitaria: "Vi voglio davvero bene".

"Ma...l’anima, esiste? Secondo me, sì! Se esiste, posso separarla dal corpo e dal dolore fisico a tratti insostenibile. - aveva scritto Allevi qualche tempo fa in un post - Posso aiutare il corpo a guarire, affiancando alla terapia un’energia magica, che viene dall’anima e dal vostro Amore!".

