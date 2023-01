Shakira vendica il tradimento "alla marmellata" di Piqué. "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo"

Storie che finiscono, storie caratterizzate da tradimenti. Ne sa qualcosa anche Shakira. Il rapporto tra la cantante colombiana ed l'ex calciatore Gerard Piqué (per tanti anni stella del Barcellona e della nazionale spagnola) è finito a causa di un tradimento. Piqué è andato a letto con un'altra e Shakira ha scoperto di essere stata tradita aprendo il frigo e trovando della marmellata di fragola aperta che a Piqué non piace.

Da qui l'ira di Shakira che ha attaccato Piqué nella sua ultima canzone. "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo e un Rolex con un Casio". "Un lupo come me non è per i ragazzi come te". E ancora: "Ero troppo grande per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te. Questo è per mortificarti, masticare e deglutire, deglutire e masticare".

La coppia, nata nel 2011 e dalla quale sono nati due bambini, annunciò la separazione nel giugno scorso. Proprio a giugno infatti venne resa pubblica la notizia di un presunto tradimento dell’ex calciatore, consumato con la 22enne Clara Chìa Martì. I due dopo poco hanno intrapreso una relazione ufficiale.

E i versi della cantante colombiana proseguono così: «Lei ha il nome di una brava persona, clara-mente è uguale a te», canta ancora nel nuovo singolo. E ancora: «Non so nemmeno cosa sia successo. Ti comporti in modo così strano che non ti riconosco nemmeno. Valgo come due 22enni».

