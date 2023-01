Piquè risponde a Shakira: "Un Casio è per sempre". E intanto il brano spopola VIDEO

Finisce male, malissimo, tra la coppia che aveva fatto sognare mezzo mondo con una storia durata ben 12 anni.

Gerard Piquè e Shakira non se le mandano a dire e, dopo l'agguerritissima canzone, palesemente dedicata al tradimento da parte dell'ex calciatore, Piquè ha risposto tirando fuori un Casio in diretta e dicendo che "Questo Casio è per sempre".

Affermazione in ovvia replica a una parte del brano "Music Session vo. 53" in cui la cantante colombiana dice "Hai scambiato un Rolex con un Casio”.

Il brano in pochissime ore ha superato ogni record di visualizzazioni su YouTube e sui social.

