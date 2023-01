Re;memory, l'intelligenza artificiale permette di "parlare" con i parenti defunti

Grazie all'intelligenza artificiale, le famiglie che hanno perso un proprio caro potranno avere conversazioni virtuali con loro attraverso videochiamate. Per rendere questo possibile, i defunti dovranno registrare video di se stessi mentre parlano in modo che la tecnologia possa imitare la loro voce e espressioni facciali attraverso un'IA in costante evoluzione.

Un esempio di questa tecnologia è Re;memory, un servizio offerto dall'azienda sudcoreana DeepBrain AI, che permette alle persone di chiamare i propri cari defunti tramite l'uso dell'IA. In passato, altre aziende hanno cercato di fare qualcosa di simile utilizzando chatbot e podcast, ma questa volta hanno fatto un passo in avanti.

Re;memory raccoglie i ricordi digitali di una persona deceduta come video e foto e utilizza queste informazioni insieme a un precedente colloquio con un parente per organizzare un incontro virtuale.

L'opzione offerta dallo strumento è quella di ricevere un messaggio registrato dalla persona scomparsa o conversare con lei in tempo reale. Per rendere l'incontro il più realistico possibile, gli utenti devono recarsi in una sala apposita dotata di uno schermo da 400 pollici e di un impianto audio di alta qualità.

