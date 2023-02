Dal carcere al palcoscenico: ecco "Blue Voice", la band degli agenti penitenziari

La band "Blue Voice" è nata nel 2017 da membri della Polizia penitenziaria del carcere di Opera a Milano. Si incontrano nei momenti liberi per cantare insieme e offrire concerti. La band è composta da un nucleo fisso di 3-4 elementi, nonostante alcuni membri siano stati trasferiti in altre città.

Il comandante della casa di reclusione ha creato il gruppo per mostrare un'altra faccia della divisa e superare i pregiudizi versola categoria. La band ha proposto molte esibizioni emozionanti, come il concerto all'Istituto nazionale tumori di Milano e la performance televisiva su Rai 1 a La Prima Volta. Il loro obiettivo è quello di regalare un sorriso e sensibilizzare su alcune espressioni utilizzate per descrivere la loro professione.

«Un’occasione - spiega a Corriere.it Francesco P., assistente capo coordinatore della Polizia penitenziaria in servizio a Opera e componente dei Blue Voice -per descrivere la figura della Polizia penitenziaria anche a chi, talvolta, cade nell’errore del pregiudizio o non ha la curiosità di comprendere il nostro mondo. Il tutto facendo ciò che ci viene meglio: del bene, per regalare un sorriso a chi vive la sofferenza».

