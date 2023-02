Miss Russia, Anna Linnikova: al concorso Miss Universo mi hanno "evitata" e discriminata

Miss Russia, Anna Linnikova, ha dichiarato che il concorso Miss Universo è stato "molto difficile" e che continua a ricevere minacce da parte degli utenti di social media ucraini a causa della sua partecipazione alla competizione. Ha dichiarato di essere stata insultata e minacciata costantemente durante il concorso e anche di aver ricevuto commenti negativi da vecchi conoscenti ucraini.

In un'intervista con Evening Moscow pubblicata martedì Ha anche detto che Miss Ucraina, Viktoria Apanasenko, non ha voluto parlare con lei a causa della sua origine russa. Linnikova ha dichiarato di essere stata costretta a temere per la sua sicurezza durante il concorso a causa delle molestie ricevute sui social media. Ha affermato che l'impossibilità di raggiungere la fase finale del concorso ha un contesto esclusivamente politico e che non ha nulla a che fare con la qualità della sua performance.

