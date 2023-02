Madonna... irriconoscibile e con il frustino sadomaso sul palco ai Grammy VIDEO

E’ salita sul palco vestita di nero, con in mano un frustino in perfetto stile sadomaso. Protagonista della notte dei Grammy, in corso a Los Angeles, una magnetica anche se quasi irriconoscibile Madonna, con il viso completamente trasformato dalla chirurgia estetica, ha rubato la scena. La grande artista, 64 anni, sulla scena dal '79, ha fatto un intervento a favore dei ribelli della musica pop, introducendo l’esibizione del duo formato da Sam Smith e Kim Petras, la prima donna transgender a vincere un Grammy. «Ecco - ha detto Madonna - cosa ho imparato dopo quattro decenni di musica. Se ti definiscono scioccante, scandalosa, problematica, provocante o pericolosa, vuol dire che ce la stai facendo». «La tua mancanza di paura - ha aggiunto - non potrà passare inosservata».

