Chiara Ferragni crea il profilo Instagram di Amadeus in diretta a Sanremo: ecco il primo video

Ecco il primo video pubblicato in diretta durante la diretta del Festival di Sanremo sul nuovo profilo Instagram creato proprio ieri sera e inaugurato da Chiara Ferragni con un selfie sul palco dell’Ariston, insieme con Gianni Morandi e lo stesso direttore artistico. "Hai ancora un profilo di coppia alla tua età? Non va bene», lo redarguisce l’influencer facendosi prestare il telefono da Giovanna Civitillo, moglie del conduttore. «Mi sono portata avanti con Giovanna e ho creato il tuo primo profilo personale, amadeusonoio. Ora vi taggo: ragazzi, mi raccomando, seguitelo tutti, abbiamo la prima foto sul profilo». In pochi minuti, neanche a dirlo, il profilo Instagram raggiunge già i 425 mila follower.

