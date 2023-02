Usa, virale il video del bacio sulle labbra fra la first lady Jill Biden e il marito della Emhoff

Il bacio sulle labbra fra la First Lady Jill Biden e il marito della vicepresidente Doug Emhoff sugli spalti del Congresso, prima del discorso sullo Stato dell’Unione, diventa virale e attira polemiche e critiche. "E' normale?", si chiedono molti sulla rete. «Forse si erano dimenticati dov'erano per un secondo», ironizzano altri. Il bacio mostra come le «linee guida del Covid sono cambiate», scherzano altri commentando la foto con «il Covid è finito». "The West Swing", scrivono altri ancora facendo riferimento indirettamente alla serie tv The West Wing.

