Bruce Willis riappare sui social per il compleanno: il video pubblicato da Demi Moore

Bruce Willis ha compiuto 68 anni nel giorno della festa del papà (in Usa tuttavia è a giugno, ndr) e a festeggiarlo c'era tutta la sua famiglia allargata, compresa l’ex moglie Demi Moore. In un video condiviso su Instagram, l’attrice, sposata con Willis dal 1987 al 2000 e dal quale ha avuto tre figlie, Rumer, Scout e Tallulah, si vede il momento in cui l’attore di Die Hard, al quale è stata di recente diagnosticata una demenza frontotemporale, spegne le candeline festeggiato dall’ex moglie, dall’attuale moglie Emma Heming, e dalle cinque figlie, di cui Mabel e Evelyn nate dal secondo matrimonio.

«Buon compleanno BW - scrive Demi Moore - Siamo così felici di poterti festeggiare». Anche Heming ha pubblicato un videomessaggio per condividere cosa significhi vivere con una persona con la demenza e senza nascondere la sua tristezza e il suo dolore. «A volte nella vita - dice - dobbiamo indossare i panni da adulti e affrontarlo. E’ ciò che sto facendo. Ma ho dei momenti di tristezza e dolore ogni giorno, e lo sento anche oggi nel giorno del suo compleanno». Aggiunge anche che al momento non ci sono cure per il male del marito, ma ha speranze per il futuro. «Con il progredire delle condizioni di Bruce - continua - speriamo che l’attenzione sui social media possa far chiarezza su questa malattia che ha bisogno di maggior ricerca e consapevolezza».

© Riproduzione riservata