Ron Howard: una violenza psicologica vedere mia figlia Bryce nuda in una recita del college

Secondo quanto riportato da Insider.com, il regista Ron Howard ( diventato popolare come attore interpretando il personaggio di Richie Cunningham nella serie TV "Happy Days") ha raccontato di aver provato una "completa aggressione" alla sua "psiche" quando ha visto sua figlia Bryce Dallas Howard esibirsi completamente nuda in un'opera teatrale universitaria.

Durante un'intervista nell'episodio di "In Depth with Graham Bensinger", Howard ha raccontato di aver assistito allo spettacolo di teatro sperimentale frequentato da sua figlia, in cui tutti gli attori si sono spogliati dopo pochi minuti dall'inizio. Nonostante la sorpresa, Ron Howard ha elogiato il coraggio di Bryce come artista e ha detto che, grazie a quell'esperienza, non avrebbe mai più avuto paura di stare sul palco.

Ron Howard ha ammesso di essere stato "orgoglioso" della sua ragazza, ma allo stesso tempo "un po' terrorizzato" perché il mondo dello spettacolo è molto più duro per le donne rispetto agli uomini. Tuttavia, Bryce Dallas Howard ha poi conseguito la laurea alla Tisch School of the Arts della New York University e ha recitato in film come "The Village", "The Help" e due film della saga "Jurassic World". Ha anche diretto diversi episodi della serie "The Mandalorian" e un episodio di "The Book of Boba Fett".

Bryce ha affermato di essersi sentita insicura riguardo al famoso cognome della sua famiglia durante gli anni universitari, ma ha poi capito di non doversi vergognare. Ha dichiarato di essere grata per il sostegno emotivo ricevuto dai suoi genitori nel perseguire una carriera artistica, a differenza di molti suoi compagni di studi a NYU.

