Il "miracolo" della balena che nuota senza coda: avvistata vicino a Newport Beach, in California

Una balena grigia senza la coda è stata avvistata al largo della costa della California. La balena nuotava a una velocità normale, nonostante l'assenza della coda, il che significa che ha imparato ad adattarsi per nuotare.

Secondo gli esperti, la coda di una balena è una parte del corpo molto importante, ma non è la prima volta che una balena perde la coda e riesce a farne a meno. La balena grigia avvistata a Newport Beach probabilmente ha perso la coda anni fa, dopo essersi impigliata nelle attrezzature da pesca. Nonostante la sua ferita, la balena sembra essere in buone condizioni.

Perché non è facile per la balena nuotare senza coda

La coda, chiamata anche pinna caudale, è una parte molto importante del corpo delle balene. È usata per spingere l'acqua e aiutare la balena a muoversi avanti. Il movimento della coda viene controllato da un enorme sistema muscolare che costituisce circa un terzo del peso della balena.

Senza la coda, la balena deve fare affidamento su altre parti del corpo per nuotare, come le pinne pettorali e la muscolatura dorsale. Tuttavia, senza una coda funzionante, la balena non può nuotare a piena velocità, non può immergersi in profondità per cercare cibo e può avere difficoltà a migrare per le distanze lunghe che le balene di solito coprono. Nonostante ciò, alcune balene sono riuscite ad adattarsi e continuare a nuotare nonostante la perdita della coda, come nel caso della balena grigia avvistata al largo della costa della California.

