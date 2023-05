Tra fatica e orgoglio si spala il fango e si canta: "Romagna mia" diventa virale

Sporchi di fango. Bagnati di acqua e sudore. La fatica sembra però scomparire, quando fermano la pala e intonano «Romagna mia». Sui volti tornano i sorrisi, la speranza e in molti casi l’orgoglio per la propria terra. A volte cantano a piccoli gruppi, in altre occasioni è come un’onda che si espande e coinvolge sempre più persone dai volontari ai residenti. Un canto che tiene alto il morale, di sicuro aiuta se in tanti comuni sempre più spesso viene intonato anche mentre si spala. Molti i video e le riprese postate on line che con il passare delle ore diventano sempre più virali.

