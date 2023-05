La prof del corsivo Elisa Esposito: "Se guadagnate solo 1.300 euro al mese è solo colpa vostra"

Con un video su TikTok Elisa Esposito, la 21enne giunta alla ribalta per le lezioni di "corsivo», ribatte a chi la accusa di non avere un lavoro serio e chi le dice che i guadagni attraverso i social non dureranno per sempre e che la sua carriera finirà. «Sono sempre stata zitta - spiega - ma oggi voglio rispondere. Dietro a questo genere di commenti ci vedo tanta cattiveria ma soprattutto tanta invidia, se guadagnate 1300 euro al mese la colpa non è mia. Ovviamente con tutto il rispetto per quelli che guadagnano quei soldi anche perché io sono cresciuta e vivo ancora con i miei genitori che hanno un lavoro umilissimo».

E rincara la dose: «Mi danno le colpe ma io non ho colpe, come non ha colpe l’Italia. La colpa non è di nessuno se non di voi stessi». Tantissimi i commenti e le critiche che si stanno riversando sul web contro l’influencer. «Un mondo in cui chi si inventa quell'idiozia mastodontica del corsivo, o una che posta foto nude su OnlyFans - scrive qualcuno - prende più soldi di un’infermiera o di un’insegnante a me rode molto e non vi vergogno di dirlo».

Il post ha suscitato diverse reazioni, tra cui quella di una ragazza che ha sottolineato che la povertà in Italia non è facilmente superabile. Ha evidenziato che chi nasce povero tende a rimanere tale, mentre i ricchi sono protetti da politiche finanziarie, fiscali e sociali. Secondo lei, il caso di Esposito è un'eccezione straordinaria e non rappresenta la normalità del tessuto sociale italiano.

