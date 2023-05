Damiano David dei Måneskin si tinge i capelli di giallorosso per la Roma: “Sto facendo una cosa stupida?”

Il frontman dei Måneskin, Damiano David, ha deciso di tingersi i capelli di giallorosso in onore della sua squadra del cuore, la Roma, in vista della finale di Europa League contro il Siviglia. Sarà presente alle tribune della Puskás Aréna a Budapest per assistere alla partita, dimostrando così la sua fedeltà calcistica. Dopo aver rivelato sui social il suo nuovo look 'giallorosso', ha scherzato sulla sua scelta, chiedendosi: “Sto facendo una cosa stupida?”. La sua risposta ironica è stata un semplice: "Sì".

Damiano ha poi chiesto scusa "a tutti i parrucchieri d'Italia" per la sua audace scelta di stile. Questa trasformazione capillare arriva in un momento in cui la Roma ha l'opportunità di fare la storia. Dopo aver disputato 14 partite, è finalmente giunto il momento della finale.

L'attesa è quasi finita: mancano poche ore al fischio d'inizio, previsto per le 21. In campo ci saranno gli uomini di José Mourinho, pronti a sfidare il Siviglia, squadra che domina l'albo d'oro della competizione, avendola vinta ben sei volte, di cui quattro solo nell'ultimo decennio.

Non resta che attendere l'esito della partita e vedere se il cambio di look di Damiano porterà fortuna alla squadra della sua città.

