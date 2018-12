Frattura del bacino che non dovrebbe comunque richiedere un intervento chirurgico, trauma cranico e frattura di 4 costole. Questo, si apprende da fonti svizzere, il quadro delle condizioni di Marc Gisin, lo sfortunato 30enne sciatore elvetico protagonista di una rovinosa caduta durante la discesa di oggi sulla Saslong in Val Gardena. Portato in elicottero a Bolzano, Gisin dovrebbe essere trasferito all’ospedale di Lucerna per proseguire le cure.

