Maradona compie 59 anni, i tifosi lo festeggiano con un trono - Video

Regalo di compleanno sui generis per Diego Armando Maradona. L’ex fuoriclasse del Napoli e della nazionale argentina, che oggi compie 59 anni, ha potuto seguire la sfida vinta dal 'suo' Gimnasia La Plata per 4-0 sul campo del Newell's Old Boys su una 'panchina' speciale.

Maradona, ex di giornata (con i padroni di casa giocò cinque partite nel 1993 e 1994), si è accomodato su un trono posto ai margini del prato dello stadio Marcelo Bielsa, una visuale inedita che ha portato sicuramente fortuna all’allenatore del Gimnasia.

