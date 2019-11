Juventus, Sarri critico sul Var: "Non mi piace, in Italia si usa troppo" - Video

«Alla Var preferisco quando gli arbitri in campo arbitrano, ma è un'opinione strettamente personale». Così il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, in merito alle rinnovate polemiche sull'uso sulla tecnologia.

«Le regole sono queste ma non tutte condivisibili, compresa quella sui falli di mani - spiega in conferenza stampa alla vigilia del derby con il Torino -. Nonostante mi informi non ho capito niente. Ma dobbiamo adeguarci. Il Var non mi piace, era nato per ovviare a errori clamorosi: in Europa se ne fa un uso limitato rispetto all'Italia».

