Il Bayern Monaco esonera Kovac: anche Allegri tra i possibili successori

Erik Ten Hag, Massimiliano Allegri, Josè Mourinho e Arsene Wenger: sarebbero questi, secondo la stampa tedesca, i principali candidati alla panchina del Bayern Monaco dopo l’esonero di Niko Kovac.

Un pò più indietro le candidature di Mauricio Pochettino, Ralf Rangnick e Miroslav Klose mentre per il momento il timone è stato affidato al vice allenatore Hans Flick, secondo di Loew nella Germania campione del mondo nel 2014. Il favorito sarebbe Ten Hag, sotto contratto con l’Ajax fino al 2022 e che ha allenato la seconda squadra del Bayern dal 2013 al 2015.

Recentemente Overmars, ds dei Lancieri, ha ammesso che davanti a una proposta importante il club non si opporrebbe al suo addio. Per quanto riguarda Allegri, invece, ci sarebbe da convincere l’ex allenatore della Juve a interrompere in anticipo il suo anno sabbatico.

Da non escludere la soluzione interna, con Klose - attualmente alla guida dell’under 17 del Bayern ma in attesa di ottenere il patentino - che verrebbe promosso in prima squadra, affiancato da Flick: il suo passato glorioso da calciatore gli garantirebbe la credibilità necessaria per imporsi nello spogliatoio.

