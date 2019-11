Buu razzisti contro Balotelli, De Siervo: "Al lavoro per individuare i responsabili" - Video

«I buu a Balotelli? La posizione della Lega è durissima. Stiamo lavorando con la Polizia per individuare i responsabili. L’obiettivo è fare in modo che queste persone non possano più entrare in uno stadio italiano».

Lo ha detto l’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, intervenuto a margine del Sport&Business summit, organizzato da 24ORE Business School in collaborazione con Il Sole 24 Ore. De Siervo ha poi proseguito: «In uno stadio fino ad oggi è veramente impossibile isolare i microgruppi, però grazie alla tecnologia riusciremo ad individuare, caso per caso, i responsabili», ha aggiunto l’ad della Lega Serie A.

«Stop alle partite? Mi auguro non succeda mai. Ogni volta che si blocca una partita o che si sospende, si crea un danno d’immagine complessivo al prodotto Serie A. È come se venisse interrotta la prima della Scala. Sono ragioni giuste, bisogna utilizzare però con grande attenzione questo strumento perché ne va della credibilità del sistema», ha concluso De Siervo.

