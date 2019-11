Champions League, Juventus di scena a Mosca: una vittoria vale gli ottavi - Video

La Juventus, prima a 7 punti e a pari merito con l’Atletico Madrid nel gruppo D della Champions League, andrà in Russia domani a giocare sul campo della Lokomotiv Mosca. In caso di vittoria i bianconeri arriverebbero a quota dieci punti e sarebbero matematicamente qualificati agli ottavi di Champions.

La sfida contro i russi è l’occasione per mettere in cassaforte il passaggio del girone per poi giocarsi, con grandi probabilità, il primo posto contro l’Atletico Madrid in casa alla prossima giornata di Champions. La Juventus, imbattuta contro i russi nelle tre partite disputate fin qui, è reduce dal derby di Torino vinto senza subire gol grazie alla rete di Matthijs de Ligt. La Lokomotiv è terza in campionato a meno tre dallo Zenit capolista.

I russi non vincono dalla sfida contro l’Akhmat del 18 ottobre. Dopo la vittoria sono arrivate due sconfitte, contro Juve e Spartak Mosca nel derby, e un pareggio con l’Ufa all’ultima di campionato. La sfida dell’andata, decisa da una grande doppietta di Dybala, ha mostrato i punti di forza della Lokomotiv.

Una squadra compatta e capace di ripartire velocemente, appoggiandosi sulle geometrie dell’ex Inter Joao Mario. In casa non dovrebbe cambiare atteggiamento, anche se supportata dal suo pubblico la squadra russa con grosse probabilità giocherà una partita di contenimento attirando la Juventus ad esporsi in contropiede. La squadra di Sarri, senza Cuadrado squalificato, schiererà Danilo sulla fascia destra.

L’uomo del derby, de Ligt, dovrebbe fare coppia con Bonucci con Alex Sandro sulla fascia sinistra. Khedira e Ramsey completeranno la mediana insieme a Pjanic e Matuidi. In attacco, il mattatore dell’ultima sfida, Paulo Dybala, dovrebbe partire dalla panchina. Spazio alla coppia Higuan, Cristiano Ronaldo. Il portoghese è ancora fermo a un gol in questa Champions League.

