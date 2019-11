Inter, Conte punge la società: "In estate fatti errori importanti" - Video

«Fatico a rimproverare i ragazzi, più di così non possiamo fare. In estate sono stati fatti errori importanti, non possiamo fare campionato e Champions in queste condizioni. Si doveva programmare meglio. Mi sono scocciato di ripetere le stesse frasi, venissero anche i dirigenti a dire due cose».

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte torna all'attacco e mette nel mirino anche la società dopo il ko in Champions League contro il Borussia Dortmund.

«Sicuramente il risultato mi dà fastidio, mi auguro che anche ai miei giocatori dia fastidio la sconfitta, dobbiamo migliorare. C'è poco da nascondersi dietro un dito, siamo l'Inter, dobbiamo tutti fare un bell'esame di coscienza», ha concluso

Conte.

