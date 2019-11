La furia di Guardiola contro il Var: "Un giorno è fallo di mano, l'altro no..."

Liverpool sempre più protagonista in Premier. Nel 12mo turno di andata i campioni d’Europa hanno travolto 3-1 il Manchester City e consolidato il primato in classifica generale. Per la formazione di Klopp in gol Fabihno al 6', raddoppio di Salah al 13' e tris di Manè al 51'.

Per la squadra di Guardiola ha accorciato le distanze Silva al 78'. Il City scivola così a 9 punti dal Liverpool che ha 34 punti, ed è quarto in classifica generale alle spalle del Leicester e del Chelsea alla pari con 26.

A fine match l'allenatore del City, Pep Guardiola, ha polemizzato per alcune decisioni arbitrali e del Var: «Devo venire ogni volta a parlare del Var perché un giorno è fallo di mano e un altro no. Chiedete a loro non a me, bussate alle loro porte o chiamateli al telefono, magari vi rispondono. Mi sento a disagio perché sembra che io mi voglia lamentare per come è finita la partita. Facciamo i complimenti al Liverpool e basta».

© Riproduzione riservata