Pallone d'oro 2019, Klopp incorona Van Dijk: "È stato il migliore"

Conto alla rovescia per l’assegnazione del Pallone d’Oro 2019. Secondo l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp a giocarsi il Pallone d’Oro sarebbero in due: Lionel Messi e Virgil Van Dijk.

«Se dai il Pallone d’Oro al miglior giocatore di calcio della generazione, allora dovrebbero darlo sempre a Lionel Messi. È così. Non c’è dubbio. Ma se dai un premio al miglior giocatore dell’ultima stagione, beh, Virgil van Dijk dovrebbe diventare il prossimo Pallone d’Oro».

E spiega: «Non so come sarà risolto esattamente questa corsa al premio ma io la vedo in questa maniera. Il miglior giocatore in assoluto resta Lionel Messi, ma iI miglior giocatore della scorsa stagione è stato senza dubbio Virgil. Vediamo cosa succederà…», ha concluso Klopp.

