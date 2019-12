"Farò un confronto con la squadra, perché io mi prendo la maggior parte delle responsabilità, ma anche i giocatori si devono sentire responsabili: in campo ci vanno loro e devono provare a mettere sempre la stessa intensità come collettivo. Non ce la stanno mettendo tutta o lo fanno solo in parte". Carlo Ancelotti parla chiaro, dopo il ko contro il Bologna che conferma la crisi nera del Napoli in campionato.

© Riproduzione riservata